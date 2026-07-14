ГАИ: в Рязани действует 13 камер на выделенную полосу
Список камер на выделенку следующий: Первомайский проспект, дом № 8; Первомайский проспект, дом № 21; Первомайский проспект, дом № 25; Первомайский проспект, дом № 34 (остановка общественного транспорта «Дом художника»); Первомайский проспект, дом № 45; Первомайский проспект, дом № 59; Первомайский проспект, дом № 66; Московское шоссе, дом № 5; Московское шоссе дома №№ 12, 12Б, 23 (по направлению в Москву и центр); Московское шоссе, № 21 (напротив ТРЦ «Премьер», а также по направлению в центр города); Московское шоссе 0км+706м.
В Рязани действует 13 камер на выделенную полосу. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте региональной Госавтоинспекции «О размещении информации о местах установки средств фотовидеофиксации».
Список камер на выделенку следующий:
- Первомайский проспект, дом № 8;
- Первомайский проспект, дом № 21;
- Первомайский проспект, дом № 25;
- Первомайский проспект, дом № 34 (остановка общественного транспорта «Дом художника»);
- Первомайский проспект, дом № 45;
- Первомайский проспект, дом № 59;
- Первомайский проспект, дом № 66;
- Московское шоссе, дом № 5;
- Московское шоссе дома №№ 12, 12Б, 23 (по направлению в Москву и центр);
- Московское шоссе, № 21 (напротив ТРЦ «Премьер», а также по направлению в центр города);
- Московское шоссе 0км+706м.