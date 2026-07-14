ГАИ: в Рязани действует 13 камер на выделенную полосу

Список камер на выделенку следующий: Первомайский проспект, дом № 8; Первомайский проспект, дом № 21; Первомайский проспект, дом № 25; Первомайский проспект, дом № 34 (остановка общественного транспорта «Дом художника»); Первомайский проспект, дом № 45; Первомайский проспект, дом № 59; Первомайский проспект, дом № 66; Московское шоссе, дом № 5; Московское шоссе дома №№ 12, 12Б, 23 (по направлению в Москву и центр); Московское шоссе, № 21 (напротив ТРЦ «Премьер», а также по направлению в центр города); Московское шоссе 0км+706м.