В рязанском минстрое прокомментировали перенос сроков сдачи дома на Ленкома

В ведомстве отметили, что министерство ограничено в юридических возможностях и инструментах воздействия на застройщика, реализующего проект в рамках долевого строительства. Возможна процедура банкротства с последующим включением дома в единый реестр проблемных объектов. Однако из-за высокой степени готовности объекта, наличия достаточных ресурсов и положительной динамики этот вариант считается нецелесообразным. Анализ практики показывает, что реализация такого сценария займет не менее трех лет. При этом с декабря 2023 года финансирование подобных мероприятий за счет средств фонда развития территорий фактически не осуществляется из-за отсутствия средств, и завершение строительства в этом случае ложится на региональный бюджет.

В рязанском министерстве строительного комплекса прокомментировали очередной перенос сроков сдачи 15-этажного дома-долгостроя на улице Ленинского Комсомола. Комментарий дали в ответе на запрос редакции РЗН. Инфо.

В министерстве рассказали, что ранее губернатор Рязанской области в ходе прямой линии обозначил срок завершения строительства летом 2026 года. Однако постановлением администрации города Рязани от 25 июня 2026 года срок действия разрешения на строительство продлен до 31 декабря 2026 года. В ведомстве подчеркнули, что данное продление с региональным министерством не согласовывалось.

Министерство проводит мониторинг безопасности, включающий проверку ежеквартальной отчетности, анализ проектной декларации и договоров долевого участия. За последний год в отношении застройщика проведены две подобные проверки. Компания ООО «Веллком» привлечена к административной ответственности, выданы предписания об устранении нарушений. По неподтвержденным данным от дольщиков, застройщика оштрафовали на 10 тысяч рублей.

«Кроме того, для дополнительного контроля создан штаб из представителей министерства, застройщика и инициативной группы дольщиков, где еженедельно проходят выездные совещания на строительной площадке», — написали в министерстве.

В ведомстве отметили, что министерство ограничено в юридических возможностях и инструментах воздействия на застройщика, реализующего проект в рамках долевого строительства. Возможна процедура банкротства с последующим включением дома в единый реестр проблемных объектов. Однако из-за высокой степени готовности объекта, наличия достаточных ресурсов и положительной динамики этот вариант считается нецелесообразным. Анализ практики показывает, что реализация такого сценария займет не менее трех лет. При этом с декабря 2023 года финансирование подобных мероприятий за счет средств фонда развития территорий фактически не осуществляется из-за отсутствия средств, и завершение строительства в этом случае ложится на региональный бюджет.

«В настоящее время на объекте техническая готовность превышает 90%. Ведутся работы по внутренней отделке мест общего пользования, благоустройству, установке отливов и устройству инженерных сетей в паркинге. Застройщик информирует о планируемом завершении работ в течение двух-трех месяцев», — подчеркнули в минстрое.

Отметим, те же 90% готовности объекта озвучивались в начале декабря 2025 года.

По вопросу срыва сроков в министерстве сообщили, что ответственность за исполнение обязательств по договорам участия в долевом строительстве несет застройщик. Административная ответственность за нарушение срока передачи объекта не установлена законами.

Напомним, недавно дольщики сообщили редакции РЗН. Инфо о новом переносе сроков сдачи объекта.

Дом на Ленкома строят уже около восьми лет. Сроки сдачи переносились неоднократно.