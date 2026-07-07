Дату сдачи долгостроя на Ленкома вновь перенесли

«Сегодня стало известно, что сроки сдачи в очередной раз перенесены… на декабрь 2026 года. Выдача ключей планируется в марте 2027», — рассказал рязанец. Напомним, на регулярных встречах с застройщиком, которые проходят практически каждую неделю, присутствовали чиновник минстроя, представитель компании, назвавшийся Сергеем, и главный инженер. Фамилии последних представители застройщика журналистам раскрывать отказались — дольщикам они известны лишь по имени и отчеству. На одной из таких встреч была журналист РЗН. Инфо 29 мая.

Сроки сдачи долгостроя на Ленкома вновь сорвали, их перенесли на конец 2026 года. Об этом РЗН. инфо сообщили дольщики 7 июля.

«Сегодня стало известно, что сроки сдачи в очередной раз перенесены… на декабрь 2026 года. Выдача ключей планируется в марте 2027», — рассказал рязанец.

Напомним, на регулярных встречах с застройщиком, которые проходят практически каждую неделю, присутствовали чиновник минстроя, представитель компании, назвавшийся Сергеем, и главный инженер. Фамилии последних представители застройщика журналистам раскрывать отказались — дольщикам они известны лишь по имени и отчеству. На одной из таких встреч была журналист РЗН. Инфо 29 мая.

Когда представитель минстроя поинтересовался сроками, Сергей без колебаний заявил: стройка завершится через месяц. Однако присутствовавший на встрече подрядчик, отвечающий за отделку подъездов, услышав про месяц, заметно замялся.

«Давайте все-таки говорить два месяца», — поправил его мужчина.

В ответ Сергей заметил, что если этот подрядчик не уложится в месяц, на объект привлекут дополнительные бригады.

Корреспонденту РЗН. инфо Сергей пояснил, что рабочих не было на стройплощадке около месяца «из-за проблем с финансированием». На вопрос о причинах представитель застройщика ответил, что не уполномочен комментировать.

Один из дольщиков, пригласивший журналиста на встречу, озвучил главную претензию.

Тогда рязанцам пообещали, что на следующей неделе на площадку зайдут несколько бригад по 10-12 человек для отделки подъездов, а также бригада монолитчиков. Этого, по словам рязанца, так и не произошло.

«Обещали вроде на начало июля сдать. Но за 8 лет моего ожидания столько раз этих лживых сроков было, что я уже не слежу за ними. По дому — рабочих мало, работы ведутся медленно. Материалы валяются на улице под дождем. В выходные никого не было на стройке из рабочих. Ничего не изменилось», — подчеркнул рязанец 6 июля.

В 2021 году минстрой инициировал внеплановую проверку застройщика «Веллком».

В 2022 году стало известно, что стройка заброшена. Тогда же, в феврале 2022 года, дом на Ленкома обещали сдать в четвертом квартале, затем сроки сдвинули на 2023 год.

В 2023 году рязанские власти заявляли, что долгострой на улице Ленкома сдадут летом 2025 года.

Губернатор Павел Малков на прямой линии сообщил, что готовность объекта составляет 90%: остались отделка мест общего пользования, благоустройство паркинга и завершение работ в квартирах. Тогда новый срок сдачи перенесли на лето 2026 года.