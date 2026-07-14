Председатель Рязанского облсуда подала в отставку

Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит 17 июля заявление Елены Сапуновой о прекращении ее полномочий судьи, председателя Рязанского облсуда с 1 ноября 2026 года. Основание — письменное заявление об отставке. Напомним, Сапунова стала председателем облсуда в 2014 году. В 2020 году она писала заявление об отставке, но позже передумала покидать пост.

Председатель Рязанского облсуда Елена Сапунова подала в отставку. Об этом сообщили на сайте Высшей квалификационной коллегии судей РФ.

ВККС рассмотрит 17 июля заявление Елены Сапуновой о прекращении ее полномочий судьи, председателя Рязанского облсуда с 1 ноября 2026 года.

Основание — письменное заявление об отставке.

По данным ТАСС, Высшая квалификационная коллегия судей на заседании рекомендовала кандидатуру Александра Клочкова на эту должность. Согласно информации из открытых источников, он с 2017 года был заместителем председателя Волгоградского облсуда.

Напомним, Сапунова стала председателем облсуда в 2014 году. В 2020 году она писала заявление об отставке, но позже передумала покидать пост.