Председатель рязанского облсуда Елена Сапунова отказалась покидать пост

Сапунова обратилась в ВККС с заявлением о прекращении ее полномочий «задним числом» — с 28 октября. Однако на самом заседании она сообщила, что передумала. Причину судья не назвала.