Председатель рязанского облсуда Елена Сапунова отказалась покидать пост
Сапунова обратилась в ВККС с заявлением о прекращении ее полномочий «задним числом» — с 28 октября. Однако на самом заседании она сообщила, что передумала. Причину судья не назвала.
Председатель рязанского облсуда Елена Сапунова отказалась покидать пост. Об этом сообщает сайт Право ру.
Сапунова обратилась в ВККС с заявлением о прекращении ее полномочий «задним числом» — с 28 октября. Однако на самом заседании она сообщила, что передумала. Причину судья не назвала.