Председатель рязанского облдсуда написала заявление об отставке
Заявление Сапуновой о прекращении ее полномочий судьи подано 28 октября. Напомним, Сапунова стала председателем Рязанского областного суда в 2014 году.
Председатель рязанского облдсуда Елена Сапунова написала заявление об отставке. Вопрос о ее увольнении рассмотрит Высшая квалификационная коллегия судей.
Заявление Сапуновой о прекращении ее полномочий судьи подано 28 октября.
Напомним, Сапунова стала председателем Рязанского областного суда в 2014 году.