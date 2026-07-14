Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 14
25°
Срд, 15
24°
Чтв, 16
19°
ЦБ USD 77.49 0.87 15/07
ЦБ EUR 88.53 0.95 15/07
Нал. USD 78.80 / 79.74 14/07 18:15
Нал. EUR 91.41 / 92.90 14/07 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Легендарное возвращение VOLGA. В Рязани стартовали продажи новых модел...
В Рязани снова доступны к покупке новые отечественные а...
Вчера 16:28
864
«Любовь к собаке всегда на первом месте»
Председатель Рязанского областного общества охотников и...
8 июля 15:04
1 507
Обзор цен на сезонные фрукты и ягоды на рынке в Рязани
Редакция РЗН. Инфо вновь решила сделать обзор цен на ры...
3 июля 14:15
2 384
VOYAH ФРИ / FREE версия Спорт+: Новый эталон гибридного премиума. Тест...
Бренд VOYAH по результатам продаж в мае 2026 года в оче...
2 июля 14:01
2 700
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Над Рязанской областью снова уничтожили БПЛА
Всего над Россией в период с 8.00 до 20.00 14 июля силы ПВО сбили 252 украинских беспилотника самолетного типа. Число дронов, перехваченных над Рязанской областью, не называется. Также атаки отражены над Белгородской, Брянской, Курской, Тверской, Калужской, Тульской, Орловской, Ростовской областями, Краснодарским краем, московским регионом, Крымом, Адыгеей, Азовским и Черным морями. Напомним, в ночь на 14 июля над территорией Рязанской области сбиты два БПЛА.

Над Рязанской областью снова уничтожили БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны.

Всего над Россией в период с 8.00 до 20.00 14 июля силы ПВО сбили 252 украинских беспилотника самолетного типа. Число дронов, перехваченных над Рязанской областью, не называется.

Также атаки отражены над Белгородской, Брянской, Курской, Тверской, Калужской, Тульской, Орловской, Ростовской областями, Краснодарским краем, московским регионом, Крымом, Адыгеей, Азовским и Черным морями.

Напомним, в ночь на 14 июля над территорией Рязанской области сбиты два БПЛА.

Обновлено: днем над регионом перехватили один дрон.