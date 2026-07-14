Над Рязанской областью снова уничтожили БПЛА

Всего над Россией в период с 8.00 до 20.00 14 июля силы ПВО сбили 252 украинских беспилотника самолетного типа. Число дронов, перехваченных над Рязанской областью, не называется. Также атаки отражены над Белгородской, Брянской, Курской, Тверской, Калужской, Тульской, Орловской, Ростовской областями, Краснодарским краем, московским регионом, Крымом, Адыгеей, Азовским и Черным морями. Напомним, в ночь на 14 июля над территорией Рязанской области сбиты два БПЛА.

Над Рязанской областью снова уничтожили БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны.

Всего над Россией в период с 8.00 до 20.00 14 июля силы ПВО сбили 252 украинских беспилотника самолетного типа. Число дронов, перехваченных над Рязанской областью, не называется.

Также атаки отражены над Белгородской, Брянской, Курской, Тверской, Калужской, Тульской, Орловской, Ростовской областями, Краснодарским краем, московским регионом, Крымом, Адыгеей, Азовским и Черным морями.

Напомним, в ночь на 14 июля над территорией Рязанской области сбиты два БПЛА.

Обновлено: днем над регионом перехватили один дрон.