Малков сообщил подробности ночной атаки ВСУ на Рязанскую область

Губернатор уточнил, что в ночь на 14 июля над территорией Рязанской области сбиты два БПЛА. Пострадавших и повреждений нет. Ранее в регионе отменили беспилотную опасность.

Малков сообщил подробности ночной атаки ВСУ на Рязанскую область. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

Губернатор уточнил, что в ночь на 14 июля над территорией Рязанской области сбиты два БПЛА.

Пострадавших и повреждений нет.

Ранее в регионе отменили беспилотную опасность.