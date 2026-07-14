Малков сообщил подробности ночной атаки ВСУ на Рязанскую область
Губернатор уточнил, что в ночь на 14 июля над территорией Рязанской области сбиты два БПЛА. Пострадавших и повреждений нет. Ранее в регионе отменили беспилотную опасность.
Малков сообщил подробности ночной атаки ВСУ на Рязанскую область. Об этом он сообщил в своих соцсетях.
Губернатор уточнил, что в ночь на 14 июля над территорией Рязанской области сбиты два БПЛА.
Пострадавших и повреждений нет.
Ранее в регионе отменили беспилотную опасность.