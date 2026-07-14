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Малков рассказал о дневной атаке на Рязанскую область
По словам главы региона, днём 14 июля над территорией региона сбит один БПЛА. Отмечается, что пострадавших и повреждений нет.

Губернатор Павел Малков рассказал о дневной атаке на Рязанскую область. Пост об этом опубликован в его соцсетях.

По словам главы региона, днём 14 июля над территорией региона сбит один БПЛА.

Отмечается, что пострадавших и повреждений нет.

Ранее о работе ПВО сообщали в Минобороны.

Напомним, в ночь на 14 июля над Рязанской областью перехватили два БПЛА.