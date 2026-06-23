Мужчины подрались на заправке в Рязани

На кадрах видно, что между мужчинами произошел словесный конфликт, который перешел в драку. Подробности инцидента неизвестны. Ранее на разных заправках начали образовываться длинные очереди из автомобилей. Власти связали такой спрос с периодом отпусков. Отмечается, что ситуация с ценами на топливо находится на контроле у Федеральной антимонопольной службы.