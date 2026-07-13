Силы ПВО вновь отразили атаку ВСУ на Рязанскую область

БПЛА самолетного типа перехватили над территорией Рязанской области в период с 8.00 до 20.00 13 июля. Число уничтоженных дронов не называется. Всего в указанный период над Россией сбили 146 украинских беспилотников самолетного типа. Атаки отражены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Тульской областей. Также дроны уничтожены над московским регионом, Крымом, Азовским и Черным морями.

Силы ПВО отразили атаку ВСУ на Рязанскую область. Об этом сообщили в Минобороны.

БПЛА самолетного типа перехватили над территорией Рязанской области в период с 8.00 до 20.00 13 июля. Число уничтоженных дронов не называется.

Всего в указанный период над Россией сбили 146 украинских беспилотников самолетного типа. Атаки отражены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Тульской областей. Также дроны уничтожены над московским регионом, Крымом, Азовским и Черным морями.

Напомним, в Рязанской области действует беспилотная опасность. В ночь на 13 июля над регионом сбили один дрон.