Стали известны подробности ночной атаки ВСУ на Рязань
Малков сообщил, что в ночь на 13 июля над регионом сбили один беспилотник. Пострадавших и повреждений нет. Ранее в Рязанской области вновь объявили угрозу атаки БПЛА.
Стали известны подробности ночной атаки ВСУ на Рязань. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.
Малков сообщил, что в ночь на 13 июля над регионом сбили один беспилотник.
Пострадавших и повреждений нет.
Ранее в Рязанской области вновь объявили угрозу атаки БПЛА.