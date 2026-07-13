Стали известны подробности ночной атаки ВСУ на Рязань

Малков сообщил, что в ночь на 13 июля над регионом сбили один беспилотник. Пострадавших и повреждений нет. Ранее в Рязанской области вновь объявили угрозу атаки БПЛА.