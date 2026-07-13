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Стали известны подробности ночной атаки ВСУ на Рязань
Малков сообщил, что в ночь на 13 июля над регионом сбили один беспилотник. Пострадавших и повреждений нет. Ранее в Рязанской области вновь объявили угрозу атаки БПЛА.

Стали известны подробности ночной атаки ВСУ на Рязань. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.

Малков сообщил, что в ночь на 13 июля над регионом сбили один беспилотник.

Пострадавших и повреждений нет.

Ранее в Рязанской области вновь объявили угрозу атаки БПЛА.