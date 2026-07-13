В Рязанской области повторно объявили беспилотную опасность

Угроза атаки БПЛА на территории Рязанской области объявлена в 17:33 13 июля. «Избегайте открытых участков, не подходите к окнам», — указано в сообщении. Ранее опасность БПЛА действовала с 13:35 до 15:22.