В Рязанской области повторно объявили беспилотную опасность
Угроза атаки БПЛА на территории Рязанской области объявлена в 17:33 13 июля. «Избегайте открытых участков, не подходите к окнам», — указано в сообщении. Ранее опасность БПЛА действовала с 13:35 до 15:22.
В Рязанской области повторно объявили беспилотную опасность. Об этом сообщили в РСЧС.
Угроза атаки БПЛА на территории Рязанской области объявлена в 17:33 13 июля.
«Избегайте открытых участков, не подходите к окнам», — указано в сообщении.
Ранее опасность БПЛА действовала с 13:35 до 15:22.