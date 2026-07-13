Комиссия одобрила документ об изменении границ Рязани

Опубликовано заключение о результатах публичных слушаний по проекту «Об изменении границы муниципального образования — городской округ город Рязань». Документ разместили «Рязанские ведомости» в понедельник, 13 июля. Комиссия по организации проведения публичных слушаний порекомендовала утвердить проект документа. Внесение изменений при этом не требуется. Отмечается, что цель слушаний — выяснить мнение населения об изменении границ Рязани. Замечаний и предложений от местных жителей не поступило.

Опубликовано заключение о результатах публичных слушаний по проекту «Об изменении границы муниципального образования — городской округ город Рязань». Документ разместили «Рязанские ведомости» в понедельник, 13 июля.

Комиссия по организации проведения публичных слушаний порекомендовала утвердить проект документа. Внесение изменений при этом не требуется.

Отмечается, что цель слушаний — выяснить мнение населения об изменении границ Рязани. Замечаний и предложений от местных жителей не поступило.

Напомним, публичные слушания состоялись 23 июня. Заместитель главного архитектора города Екатерина Кириченко рассказала, что документ требует изменений в соответствии со статьей федерального закона.

Из-за преобразования Рязанского и Рыбновского районов в округа и уточнения их координат то же самое потребовалось и Рязани. Кириченко пояснила, что до этого документ по границам городского округа был без четких координат, теперь их просто вносят.