Рязанцев пригласили на публичные слушания по изменениям границ города

23 июня пройдут публичные слушания по новому генплану Рязани. Об этом сообщается в постановлении главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы, опубликованном на сайте газеты «Рязанские ведомости».
Публичные слушания «Об изменении границы муниципального образования — городской округ город Рязань» пройдут 23 июня в 18:30.
Место проведения публичных слушаний — здание администрации города Рязани (улица Введенская, дом № 107, кабинет № 219).
Согласно приложению к постановлению, планируемые изменения касаются границы города в районе Солотчи, Солотчинского лесхоза, села Агро-Пустынь, Дядькова, рек Павловки и Плетенки, Заборья, населенного пункта Полково, Турлатова, урочища Турлатовский Лес и Дубиново, окраин поселка Мордасово, Стенькина, Пущина, Секиотова, Шахманова, Хирина и других.