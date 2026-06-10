Рязанцев пригласили на публичные слушания по изменениям границ города

23 июня пройдут публичные слушания по новому генплану Рязани. Об этом сообщается в постановлении главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы, опубликованном на сайте газеты «Рязанские ведомости». Публичные слушания «Об изменении границы муниципального образования — городской округ город Рязань» пройдут 23 июня в 18:30. Место проведения публичных слушаний — здание администрации города Рязани (улица Введенская, дом № 107, кабинет № 219).