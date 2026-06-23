В документ о границах Рязани добавят точные координаты города

Заместитель главного архитектора города Екатерина Кириченко рассказала, что документ требует изменений в соответствии со статьей федерального закона. Из-за преобразования Рязанского и Рыбновского районов в округа и уточнения их координат то же самое потребовалось Рязани. Кириченко ответила на вопрос рязанца, который прибыл на слушания из Агро-Пустыри. Она пояснила, что до этого документ по границам округа Рязань был без четких координат, теперь их просто вносят. Никакого изменения категорий земель не будет. Письменных или устных замечаний на слушания не поступало. Официальное заключение опубликуют в газете «Рязанские ведомости».

В документ о границах Рязани добавят точные координаты города. Об этом сообщила журналист РЗН. Инфо с публичных слушаний, которые состоялись 23 июня.

Заместитель главного архитектора города Екатерина Кириченко рассказала, что документ требует изменений в соответствии со статьей федерального закона. Из-за преобразования Рязанского и Рыбновского районов в округа и уточнения их координат то же самое потребовалось Рязани.

Кириченко ответила на вопрос рязанца, который прибыл на слушания из Агро-Пустыри. Она пояснила, что до этого документ по границам округа Рязань был без четких координат, теперь их просто вносят. Никакого изменения категорий земель не будет.

Письменных или устных замечаний на слушания не поступало. Официальное заключение опубликуют в газете «Рязанские ведомости».

Напомним, рязанцев приглашали на публичные слушания «Об изменении границы муниципального образования — городской округ город Рязань».