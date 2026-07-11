Рязанцев призвали к осторожности из-за грозы и шквалистого ветра 11 и 12 июля

По данным филиала ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ближайший час с сохранением до конца суток 11 июля, а также в течение суток 12 июля на территории Рязанской области местами ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, в отдельных районах — град. Восточный ветер усилится до 13-18 метров в секунду. Спасатели просят рязанцев соблюдать простые правила безопасности. Не следует стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи и деревьями. По возможности стоит ограничить время нахождения на улице. На случай отключения электричества в вечернее время рекомендуется держать наготове электрический фонарь и не пользоваться для освещения открытым огнем — это опасно и может стать причиной пожара.

По данным филиала ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ближайший час с сохранением до конца суток 11 июля, а также в течение суток 12 июля на территории Рязанской области местами ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, в отдельных районах — град. Восточный ветер усилится до 13-18 метров в секунду.

Спасатели просят рязанцев соблюдать простые правила безопасности. Не следует стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи и деревьями. По возможности стоит ограничить время нахождения на улице. На случай отключения электричества в вечернее время рекомендуется держать наготове электрический фонарь и не пользоваться для освещения открытым огнем — это опасно и может стать причиной пожара.

Напомним, под Рязанью прошел мощный смерч. Есть пострадавшие.