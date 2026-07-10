Во время смерча под Рязанью пострадали два человека

Напомним, стихия накрыла берег озера пляжа «Аквамарин». В этот момент там отдыхали более 100 человек. Пострадали мужчина (ему оцарапало спину) и женщина (ей придавило ногу, однако кости остались целы). Гости базы отдыха разъехались тем же вечером.

Во время смерча под Рязанью пострадали два человека. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Напомним, стихия накрыла берег озера пляжа «Аквамарин» в Дубровичах. В этот момент там отдыхали более 100 человек.

Пострадали мужчина (ему оцарапало спину) и женщина (ей придавило ногу, однако кости остались целы).

Гости базы отдыха разъехались тем же вечером.