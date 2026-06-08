В Рязанской области почти 10 часов продолжается действие угрозы БПЛА

В Рязанской области продолжается действие угрозы БПЛА уже почти 10 часов. Об этом сообщает РСЧС. Беспилотную опасность в регионе объявили 8 июня в 4:13. В 14:25 рязанцев предупредили, что угроза сохраняется. Жителей просят избегать открытых участков и не подходить к окнам. Напомним, ночью над регионом сбили шесть БПЛА. Днем силы ПВО отразили еще одну атаку беспилотников.