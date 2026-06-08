В Рязанской области намерены ликвидировать поселок

Согласно документу, речь идет об упразднении поселка станции Летники. Населенный пункт находится на территории Клепиковского округа. По данным из открытых источников, поселок является опустевшим. Постановление пока не вступило в силу.