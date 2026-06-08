Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 08
25°
Втр, 09
24°
Срд, 10
26°
ЦБ USD 73.47 -0.83 06/06
ЦБ EUR 85.56 -0.71 06/06
Нал. USD 75.00 / 75.20 08/06 17:30
Нал. EUR 89.00 / 90.10 08/06 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
От Пелевина до авторов начальной школы. Какие книги в Рязани получили...
С 1 марта 2026 года в России вступили в силу поправки в...
6 июня 10:20
933
Раздевалки с дырами, дохлые рыбы и закрытые туалеты. Как выглядят пляж...
1 июня в Рязанской области официально начался купальный...
4 июня 14:57
9 601
Как провести летний отпуск в Рязанской области
Наступило долгожданное лето, а вместе с ним сезон отпус...
3 июня 15:09
1 058
Жара, ливни или атака комаров? Чего ожидать рязанцам от предстоящего л...
Зима в 2026 году удивила жителей Рязанской области: оби...
29 мая 13:05
2 870
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Рязанской области намерены ликвидировать поселок
Согласно документу, речь идет об упразднении поселка станции Летники. Населенный пункт находится на территории Клепиковского округа. По данным из открытых источников, поселок является опустевшим. Постановление пока не вступило в силу.

В Рязанской области намерены ликвидировать поселок. Соответствующая информация содержится в проекте постановления регионального правительства.

Согласно документу, речь идет об упразднении поселка станции Летники. Населенный пункт находится на территории Клепиковского округа.

По данным из открытых источников, поселок является опустевшим.

Постановление пока не вступило в силу.

Ранее в Рязанской области упразднили деревни Малая Дмитриевка и Новопоселенный Рог. Решение приняли из-за отсутствия в населенных пунктах жилых домов, производственных и иных построек. По словам губернатора Павла Малкова, работа по данному вопросу продолжится, ожидается ревизия всех муниципалитетов.