В Рязанской области намерены ликвидировать поселок
Согласно документу, речь идет об упразднении поселка станции Летники. Населенный пункт находится на территории Клепиковского округа. По данным из открытых источников, поселок является опустевшим. Постановление пока не вступило в силу.
В Рязанской области намерены ликвидировать поселок. Соответствующая информация содержится в проекте постановления регионального правительства.
Согласно документу, речь идет об упразднении поселка станции Летники. Населенный пункт находится на территории Клепиковского округа.
По данным из открытых источников, поселок является опустевшим.
Постановление пока не вступило в силу.
Ранее в Рязанской области упразднили деревни Малая Дмитриевка и Новопоселенный Рог. Решение приняли из-за отсутствия в населенных пунктах жилых домов, производственных и иных построек. По словам губернатора Павла Малкова, работа по данному вопросу продолжится, ожидается ревизия всех муниципалитетов.