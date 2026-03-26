В Рязанской области намерены ликвидировать две деревни
Соответствующий проект постановления опубликован на сайте регионального правительства. Планируется упразднить следующие населенные пункты: деревни Малая Дмитриевка и Новопоселенный Рог. Они расположены на территории Кораблинского муниципального округа. Постановление пока не вступило в силу.
Ранее сообщалось о планах по ликвидации трех опустевших деревень Чучковского округа: Коловерти, Илюшкино и Ивановка.