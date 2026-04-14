В Рязанской области упразднят все деревни, которые существуют «только на карте»

На заседании регионального правительства 14 апреля одобрили проект об упразднении двух деревень в Кораблинском округе — Малой Дмитриевки и Новопоселенного Рога.

Отмечается, что на территориях давно нет жилых домов, производственных или иных построек, принадлежащих рязанцам или организациям. Причин для их восстановления также не найдено.

Губернатор Павел Малков анонсировал предстоящую системную работу по этому вопросу. Впереди — ревизия всех муниципалитетов.

«Если населенный пункт существует лишь на карте, причем порой не одно десятилетие, его статус необходимо привести в соответствие с реальностью и закрепить в нормативных актах», — отметил глава региона.

Напомним, в Чучковском округе хотят ликвидировать еще три деревни.