В Рязани начнут следить за парковками с помощью цифрового двойника города

Отвечая на вопросы депутатов, мэр Борис Ясинский сообщил, что в Рязани намерены использовать цифровой двойник города для мониторинга правил парковки, нормативного содержания придомовых территорий и состояния контейнерных площадок. Глава города отметил, что работа над цифровой платформой продолжается, в нее регулярно добавляют новые слои данных. Параллельно ведется тестирование программы «мобильный инспектор». Этот инструмент позволит проводить дистанционные проверки и фиксировать нарушения с помощью мобильных устройств.

В Рязани начнут следить за парковками с помощью цифрового двойника города. Об этом стало известно на заседании гордумы 8 июня.

Отвечая на вопросы депутатов, мэр Борис Ясинский сообщил, что в Рязани намерены использовать цифровой двойник города для мониторинга правил парковки, нормативного содержания придомовых территорий и состояния контейнерных площадок.

Глава города отметил, что работа над цифровой платформой продолжается, в нее регулярно добавляют новые слои данных. Параллельно ведется тестирование программы «мобильный инспектор». Этот инструмент позволит проводить дистанционные проверки и фиксировать нарушения с помощью мобильных устройств.

Недавно рязанцы вновь заметили машины со скрытыми номерами на платной парковке в центре.

Похожие снимки рязанцы присылают не впервые.

В мэрии поясняли, что спрятанные номера не помогут избежать штрафов за неоплаченную парковку. Если камера не сможет автоматически распознать знак, снимок отправят на ручную проверку. Сотрудник лично изучит фото и при необходимости поправит данные автомобиля.