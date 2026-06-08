В Московском районе Рязани на две недели отключат горячую воду

В Московском районе Рязани с 10 по 23 июня пройдут плановые профилактические работы на тепловых сетях. Об этом сообщили в МУП «РМПТС».
Изначально ремонт был запланирован на период с 27 мая, однако сроки проведения работ были перенесены.
На время профилактики горячее водоснабжение будет отсутствовать по следующим адресам:
- ул. Костычева;
- ул. Новаторов;
- ул. Крупской;
- ул. Великанова;
- ул. Юбилейная;
- ул. Комбайновая;
- Московское шоссе;
- ул. Коломенская;
- ул. Вишнёвая;
- ул. Мервинская;
- Народный бульвар.
Информацию о предстоящем отключении уже направили в управляющие компании для размещения в домовых чатах и на информационных стендах.
Отметим, по части перечисленных адресов, в частности, на Народном бульваре № 9 корпус 1, холодной воды не было последние два месяца, с конца марта, из-за обрушения коллектора.Ремонт завершили 5 июня. 8 июня стало известно, что администрация Рязани направила заявку на финансирование ремонта канализационного коллектора на Народном бульваре. l