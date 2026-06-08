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В Московском районе Рязани на две недели отключат горячую воду
В Московском районе Рязани с 10 по 23 июня пройдут плановые профилактические работы на тепловых сетях. Изначально ремонт был запланирован на период с 27 мая, однако сроки проведения работ были перенесены. На время профилактики горячее водоснабжение будет отсутствовать по следующим адресам: ул. Костычева; ул. Новаторов; ул. Крупской; ул. Великанова; ул. Юбилейная; ул. Комбайновая; Московское шоссе; ул. Коломенская; ул. Вишнёвая; ул. Мервинская; Народный бульвар.

В Московском районе Рязани с 10 по 23 июня пройдут плановые профилактические работы на тепловых сетях. Об этом сообщили в МУП «РМПТС».

Изначально ремонт был запланирован на период с 27 мая, однако сроки проведения работ были перенесены.

На время профилактики горячее водоснабжение будет отсутствовать по следующим адресам:

  • ул. Костычева;
  • ул. Новаторов;
  • ул. Крупской;
  • ул. Великанова;
  • ул. Юбилейная;
  • ул. Комбайновая;
  • Московское шоссе;
  • ул. Коломенская;
  • ул. Вишнёвая;
  • ул. Мервинская;
  • Народный бульвар.

Информацию о предстоящем отключении уже направили в управляющие компании для размещения в домовых чатах и на информационных стендах.

Отметим, по части перечисленных адресов, в частности, на Народном бульваре № 9 корпус 1, холодной воды не было последние два месяца, с конца марта, из-за обрушения коллектора.Ремонт завершили 5 июня. 8 июня стало известно, что администрация Рязани направила заявку на финансирование ремонта канализационного коллектора на Народном бульваре. l