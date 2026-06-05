В Рязанской области повторно объявили угрозу атаки БПЛА

Опасность атаки беспилотников на территории Рязанской области объявили 5 июня в 19:04. Жителей просят избегать открытых участков и не подходить к окнам. Ранее беспилотная опасность в регионе действовала 13 часов. За это время над Рязанской областью сбили 5 беспилотников. Подробности атаки рассказал губернатор.