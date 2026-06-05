Над Рязанской областью перехватили БПЛА ВСУ

БПЛА самолетного типа силы ПВО сбили над Рязанской областью в период с 8.00 до 14.00 5 июня. Число перехваченных дронов не указано. Всего над Россией уничтожили в указанный период 135 украинских беспилотников.