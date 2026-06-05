Над Рязанской областью перехватили БПЛА ВСУ
БПЛА самолетного типа силы ПВО сбили над Рязанской областью в период с 8.00 до 14.00 5 июня. Число перехваченных дронов не указано. Всего над Россией уничтожили в указанный период 135 украинских беспилотников.
Над Рязанской областью перехватили БПЛА ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.
БПЛА самолетного типа силы ПВО сбили над Рязанской областью в период с 8.00 до 14.00 5 июня. Число перехваченных дронов не указано.
Всего над Россией уничтожили в указанный период 135 украинских беспилотников.
Напомним, угроза атаки действует на территории Рязанской области с 2.10 5 июня.
Позже Малков сообщил подробности атаки.