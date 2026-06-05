В Рязанской области отменили угрозу БПЛА

Отбой беспилотной опасности на территории Рязанской области объявили в 15:46 5 июня. Угроза действовала в регионе 13 часов. За это время над Рязанской областью сбили 5 БПЛА. Пострадавших и разрушений нет.