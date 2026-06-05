Рязанцы обеспокоены ситуацией, возникшей при благоустройстве Сегденского озера

По словам очевидцев, берег озера засыпали щебенкой, и теперь территория выглядит не только измененной, но и вызывает множество вопросов. Отмечается, что дороги по обочинам засыпаны бетонными и кирпичными кучами, а вдоль забора сильно распахали самосвалами. Кроме того, очевидцы подчеркнули, что берег продолжает засыпать, и песок еще навезли. Бетонные блоки сбросили прямо в лес, местами торчит арматура. «А ведь всё это территория сразу двух особо охраняемым природным территориям: „Озеро Сегденское“ и „Солотчинский парк“», — пишут они. Местные жители призвали соблюдать законы и бережно относиться к природе. В ответ на запрос прокуратура пообещала всесторонне рассмотреть обращение и при наличии оснований принять меры.

Рязанцы обеспокоены ситуацией на Сегденском озере. Об этом сообщили в соцсетях.

По словам очевидцев, берег озера засыпали щебенкой, и теперь территория выглядит не только измененной, но и вызывает множество вопросов. Отмечается, что дороги по обочинам засыпаны бетонными и кирпичными кучами, а вдоль забора сильно распахали самосвалами.

Кроме того, очевидцы подчеркнули, что берег продолжает засыпать, и песок еще навезли. Бетонные блоки сбросили прямо в лес, местами торчит арматура. «А ведь всё это территория сразу двух особо охраняемым природным территориям: „Озеро Сегденское“ и „Солотчинский парк“», — пишут они.

Местные жители призвали соблюдать законы и бережно относиться к природе. В ответ на запрос прокуратура пообещала всесторонне рассмотреть обращение и при наличии оснований принять меры.

Напомним, рязанцы сообщали о перекрытом проезде на Сегденское озеро. Позже власти прокомментировали ситуацию с мусором на территории.

Ранее для четырех памятников природы в Рязанской области утвердили охранные зоны.