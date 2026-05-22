Власти прокомментировали ситуацию с мусором у Сегденского озера

Администрация Рязанского муниципального округа прокомментировала ситуацию с заваленным мусором переездом у Сегденского озера после жалоб жителей в соцсетях. Ранее рязанцы сообщили, что проезд к озеру оказался перекрыт, а на пляж начали завозить песок. В администрации заявили, что территорию приводят в порядок перед началом купального сезона. «Кирпичи используются для укрепления и восстановления проезда к месту отдыха, сверху будет отсыпан щебень», — пояснили представители власти.