Власти прокомментировали ситуацию с мусором у Сегденского озера
Администрация Рязанского муниципального округа прокомментировала ситуацию с заваленным мусором переездом у Сегденского озера после жалоб жителей в соцсетях. Ранее рязанцы сообщили, что проезд к озеру оказался перекрыт, а на пляж начали завозить песок. В администрации заявили, что территорию приводят в порядок перед началом купального сезона. «Кирпичи используются для укрепления и восстановления проезда к месту отдыха, сверху будет отсыпан щебень», — пояснили представители власти.
Пост о мусоре и перекрытом проезде опубликовали в группе Экологического рязанского альянса. Там также сообщили, что направят запросы в региональное Минприроды и природоохранную прокуратуру.