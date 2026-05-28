Для четырех памятников природы в Рязанской области утвердили охранные зоны

Охранные зоны утвердили для следующих памятников природы областного значения: «Норинский лес» в Клепиковском округе (около деревни Норино), площадь объекта — 390 тыс. 500 м²; «Заколдованный лес» в Шиловском районе (около села Тырново), площадь объекта — 49 тыс. 700 м²; «Вакинский лес» в Рыбновском округе (около села Федякино), площадь объекта — 113 тыс. м²; «Геологические отложения у с. Дядьково» в Рязанском округе (около села Дядьково), площадь объекта — 16 тыс. 400 м².

Отмечается, что входящие в охранные зоны участки не изымаются у собственников. Они могут пользоваться землями, но должны соблюдать установленные правила.

В документах указано, что в границах охранных зон запрещена любая деятельность, которая нарушает сохранность памятников. Согласно положению, нельзя проводить реконструкцию зданий и строительство новых, размещать токсичные и ядовитые вещества, захламлять и замусоривать территорию.

Кроме того, запрещается добыча полезных ископаемых, выжигание растительности, создание скотомогильников, разведение костров и обустройство туристических стоянок.

Ранее стало известно о создании охранных зон для следующих памятников природы областного значения: «Пощупово», «Озера Ласковское, Сегденское, Черненькое и Уржинское с прилегающей заболоченной территорией», «Федякинский лес», «Зеленчуковые широколиственные леса».