Малков сообщил об уничтожении еще трех БПЛА над Рязанской областью

Сегодня над Рязанской областью были сбиты еще три беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил губернатор Павел Малков. По его словам, в результате атаки пострадавших и повреждений нет. По данным минобороны, с 14:00 до 20:00 по московскому времени дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 106 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Тверской и Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, а также над акваторией Черного моря.

Сегодня над Рязанской областью были сбиты еще три беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил губернатор Павел Малков.

По его словам, в результате атаки пострадавших и повреждений нет.

По данным минобороны, с 14:00 до 20:00 по московскому времени дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 106 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Тверской и Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, а также над акваторией Черного моря.

Ранее в Рязанской области повторно объявляли угрозу атаки БПЛА. До этого беспилотная опасность в регионе действовала 13 часов. За это время над Рязанской областью сбили 5 беспилотников. Подробности атаки рассказал губернатор.