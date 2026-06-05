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Бастрыкин проверит ход расследования дела об избиении учительницы в Рязани
Глава СК РФ поручил подготовить доклад о расследовании дела в Рязанской области. В СМИ появилась критика по поводу длительного расследования уголовного дела, связанного с учительницей, которая пострадала от действий полиции. Женщина утверждает, что почти год добивается справедливости, так как сотрудники правоохранительных органов применили к ней силу при ошибочном задержании, в результате чего она получила серьезные травмы и нуждалась в длительной реабилитации. По ее словам, до сих пор никто не понес наказания, а ей уже назначили третью экспертизу. Глава ведомства попросил руководителя следственного управления в Рязанской области доложить о ходе расследования и ответить на все вопросы, поднятые в публикации.

Глава Следственного комитета России поручил подготовить доклад о расследовании дела в Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В СМИ появилась критика по поводу длительного расследования уголовного дела, связанного с учительницей, которая пострадала от действий полиции. Женщина утверждает, что почти год добивается справедливости, так как сотрудники правоохранительных органов применили к ней силу при ошибочном задержании, в результате чего она получила серьезные травмы и нуждалась в длительной реабилитации.

По ее словам, до сих пор никто не понес наказания, а ей уже назначили третью экспертизу. Следственные органы продолжают работу над делом, которое касается превышения должностных полномочий.

Глава ведомства попросил руководителя следственного управления в Рязанской области доложить о ходе расследования и ответить на все вопросы, поднятые в публикации.

Напомним, в конце мая полиция задержала 55-летнюю учительницу русского языка. По словам Валентины, сотрудники заподозрили ее в распространении наркотиков из-за того, что она фотографировала цветы. Женщина рассказывала, что ее задержание произошло днем. Она отмечала, что сотрудники полиции были без служебной формы и приехали на гражданском авто. Оперативники подошли к ней со спины и потребовали карты и телефон. После к ней применили силу и пристегнули наручниками к автомобилю. Даже спустя два месяца после происшествия, у Валентины практически не двигается рука — врачи диагностировали у нее внутрисуставной перелом плеча и полный разрыв сухожилия подлопаточной мышцы.

После распространения информации в СМИ, СК начал проверку по происшествию, а позже было возбудено дело.