СК начал проверку после задержания учительницы, фотографирующую цветы в Рязани

«По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Рязанской области проводится процессуальная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — отметили в сообщении.

Рязанские следователи начали проверку после задержания учительницы, которую полицейские приняли за закладчицу. Об пишет ТАСС со ссылкой на следственное управление СК РФ по региону.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Рязанской области проводится процессуальная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — отметили в сообщении.

Напомним, ранее женщина рассказала, что сотрудники полиции были без служебной формы и приехали на гражданском авто. Валентина рассказала, что оперативники подошли к ней со спины и потребовали карты и телефон. После, как отметила учительница, к ней применили силу и пристегнули наручниками к автомобилю.