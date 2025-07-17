В Рязани возбудили дело после избиения учительницы, принятой за закладчицу

В Рязани возбудили уголовное дело по задержанию педагога Валентины, которую сотрудники полиции приняли за закладчицу. Об этом РЗН. Инфо сообщил адвокат пострадавшей Сергей Антонов в четверг, 17 июля.
Как рассказал юрист, уголовное дело возбуждено по части 3, статье 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Согласно открытым данным, виновным грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
«Документы, подтверждающие данный факт возбуждения дела, в наш адрес пока не поступили», — при этом отметил Антонов.
В пресс-службе регионального следкома от комментария отказались.
Напомним, в конце мая полиция задержала 55-летнюю учительницу русского языка. По словам Валентины, сотрудники заподозрили ее в распространении наркотиков из-за того, что она фотографировала цветы. Женщина рассказывала, что ее задержание произошло днем. Она отмечала, что сотрудники полиции были без служебной формы и приехали на гражданском авто. Оперативники подошли к ней со спины и потребовали карты и телефон. После к ней применили силу и пристегнули наручниками к автомобилю. Даже спустя два месяца после происшествия, у Валентины практически не двигается рука — врачи диагностировали у нее внутрисуставной перелом плеча и полный разрыв сухожилия подлопаточной мышцы.
После распространения информации в СМИ, СК начал проверку по происшествию.