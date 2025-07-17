В Рязани возбудили дело после избиения учительницы, принятой за закладчицу

Как рассказал юрист, уголовное дело возбуждено по части 3, статье 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Согласно открытым данным, виновным грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. «Документы, подтверждающие данный факт, в наш адрес пока не поступили», — при этом отметил Антонов. В пресс-службе регионального следкома от комментария отказались.

В Рязани возбудили уголовное дело по задержанию педагога Валентины, которую сотрудники полиции приняли за закладчицу. Об этом РЗН. Инфо сообщил адвокат пострадавшей Сергей Антонов в четверг, 17 июля.

Как рассказал юрист, уголовное дело возбуждено по части 3, статье 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Согласно открытым данным, виновным грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

«Документы, подтверждающие данный факт возбуждения дела, в наш адрес пока не поступили», — при этом отметил Антонов.

В пресс-службе регионального следкома от комментария отказались.

Напомним, в конце мая полиция задержала 55-летнюю учительницу русского языка. По словам Валентины, сотрудники заподозрили ее в распространении наркотиков из-за того, что она фотографировала цветы. Женщина рассказывала, что ее задержание произошло днем. Она отмечала, что сотрудники полиции были без служебной формы и приехали на гражданском авто. Оперативники подошли к ней со спины и потребовали карты и телефон. После к ней применили силу и пристегнули наручниками к автомобилю. Даже спустя два месяца после происшествия, у Валентины практически не двигается рука — врачи диагностировали у нее внутрисуставной перелом плеча и полный разрыв сухожилия подлопаточной мышцы.

После распространения информации в СМИ, СК начал проверку по происшествию.