В Рязани полицейские задержали учительницу, перепутав ее с закладчицей

Задержанной оказалась репетитор по иностранным языкам по имени Валентина. По ее словам, полицейские заподозрили ее в распространении наркотиков из-за того, что она фотографировала цветы. Женщина рассказала, что ее задержание произошло днем. Она отметила, что сотрудники полиции были без служебной формы и приехали на гражданском авто. Валентина рассказала, что оперативники подошли к ней со спины и потребовали карты и телефон. После, как отметила учительница, к ней применили силу и пристегнули наручниками к автомобилю. Она подчеркнула, что при задержании оперативники не представились и не предъявили удостоверение, сославшись на то, что в это время она может скрыться.

В Рязани полицейские задержали учительницу, перепутав ее с закладчицей. Об этом женщина сообщила на своей странице «Вконтакте».

Задержанной оказалась педагог по русскому языку по имени Валентина. По ее словам, полицейские заподозрили ее в распространении наркотиков из-за того, что она фотографировала цветы.

Женщина рассказала, что ее задержание произошло днем. Она отметила, что сотрудники полиции были без служебной формы и приехали на гражданском авто. Валентина рассказала, что оперативники подошли к ней со спины и потребовали карты и телефон. После, как отметила учительница, к ней применили силу и пристегнули наручниками к автомобилю.

«Со спины подошел довольно крупный молодой человек и начал требовать сначала карты, потом телефон. Шок? Шок. Страх? Еще какой! А уж когда твой телефон оказывается в руках у незнакомца, а тебя бросают вверх тормашками на землю — паника, ужас. Ты кричишь от боли, зовешь на помощь, пытаешься показать распухший синий палец, рука висит, как плеть, а в ответ слышишь: «Ничего, с… а, переживешь! «. А их двое! Тебя хватают и куда-то тащат. Мысль только одна: «Меня сейчас убьют!» — написала Валентина.

Она подчеркнула, что при задержании оперативники не представились и не предъявили удостоверение, сославшись на то, что в это время она может скрыться.

В региональном УМВД заявили, что инцидент произошел 20 мая.

«На окраине Рязани оперативники заметили женщину, в поведении которой они усмотрели признаки противоправных действий. Они поинтересовались у женщины целью ее пребывания в указанном месте. Женщина начала уходить и, чтобы исключить для нее возможность скрыться, полицейскими были применены наручники. Гражданку доставили к служебному автомобилю для проверки. Установив, что гражданка не причастна к противоправным действиям, сотрудники полиции отпустили ее. В этот же день 55-летняя рязанка обратилась в полицию с информацией о несогласии с действиями правоохранителей», — указали в УМВД.

В ведомстве подчеркнули, что проводится проверка.