В Рязанской области спустя почти 14 часов отменили угрозу БПЛА

Угроза атаки БПЛА действовала в Рязанской области с 23:10 29 июня. В 13:05 30 июня ее отменили. Напомним, за это время над регионом сбили четыре дрона. Пострадавших и повреждений нет.