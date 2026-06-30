В Рязанской области спустя почти 14 часов отменили угрозу БПЛА
Угроза атаки БПЛА действовала в Рязанской области с 23:10 29 июня. В 13:05 30 июня ее отменили. Напомним, за это время над регионом сбили четыре дрона. Пострадавших и повреждений нет.
В Рязанской области спустя почти 14 часов отменили угрозу БПЛА. Об этом сообщили в РСЧС.
Угроза атаки БПЛА действовала в Рязанской области с 23:10 29 июня. В 13:05 30 июня ее отменили.
Напомним, за это время над регионом сбили четыре дрона. Пострадавших и повреждений нет.