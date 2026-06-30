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Ночью над Рязанской областью сбили четыре БПЛА
Об этом сообщили глава региона Павел Малков. Он отметил, что пострадавших и повреждений нет. Также в Минобороны подчеркнули, что в период с 20:00 29 июня до 7:00 мск 30 июня дежурными средствами ПВО всего перехвачены 419 украинских беспилотников. Помимо Рязанской области, атаки предотвратили над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края и Республики Крым.

Ночью над Рязанской областью сбили четыре БПЛА. Об этом сообщили глава региона Павел Малков.

Он отметил, что пострадавших и повреждений нет.

Также в Минобороны подчеркнули, что в период с 20:00 29 июня до 7:00 мск 30 июня дежурными средствами ПВО всего перехвачены 419 украинских беспилотников. Помимо Рязанской области, атаки предотвратили над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края и Республики Крым.