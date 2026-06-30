Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 30
25°
Срд, 01
28°
Чтв, 02
27°
ЦБ USD 77.75 0.69 30/06
ЦБ EUR 88.65 1.25 30/06
Нал. USD 79.55 / 80.43 30/06 09:20
Нал. EUR 91.66 / 93.00 30/06 09:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Из Рязани в Мурманск на CHERY. Как ведёт себя машина в дальнем путешес...
Редакция РЗН. Инфо пообщалась с рязанской автолюбительн...
23 июня 15:43
1 038
В Рязани на Борковском затоне состоялся девичник на воде
В Рязани 21 июня ГК «Зеленый сад» устроила праздник лет...
23 июня 10:10
1 160
Как работает гибридный автомобиль, зачем он нужен и стоит ли на него п...
Эти вопросы задают себе тысячи автолюбителей. Компания...
22 июня 16:56
3 805
От Пелевина до авторов начальной школы. Какие книги в Рязани получили...
С 1 марта 2026 года в России вступили в силу поправки в...
6 июня 10:20
3 273
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Рязанской области объявлена угроза БПЛА
Об этом сообщает РСЧС. Беспилотную опасность на территории Рязанской области объявили в 23:10 29 июня. Она сохраняется до сих пор. Жителей просят избегать открытых участков, не подходить к окнам. За ночь над регионом сбили четыре БПЛА. Губернатор Павел Малков уточнил, что пострадавших при атаке нет.

В Рязанской области объявлена угроза БПЛА. Об этом сообщает РСЧС.

Беспилотную опасность на территории Рязанской области объявили в 23:10 29 июня. Она сохраняется до сих пор.

Жителей просят избегать открытых участков, не подходить к окнам.

За ночь над регионом сбили четыре БПЛА. Губернатор Павел Малков уточнил, что пострадавших при атаке нет.