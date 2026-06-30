В Рязанской области объявлена угроза БПЛА
Об этом сообщает РСЧС. Беспилотную опасность на территории Рязанской области объявили в 23:10 29 июня. Она сохраняется до сих пор. Жителей просят избегать открытых участков, не подходить к окнам. За ночь над регионом сбили четыре БПЛА. Губернатор Павел Малков уточнил, что пострадавших при атаке нет.
В Рязанской области объявлена угроза БПЛА. Об этом сообщает РСЧС.
Беспилотную опасность на территории Рязанской области объявили в 23:10 29 июня. Она сохраняется до сих пор.
Жителей просят избегать открытых участков, не подходить к окнам.
За ночь над регионом сбили четыре БПЛА. Губернатор Павел Малков уточнил, что пострадавших при атаке нет.