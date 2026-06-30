Минпромторг: от ритейлеров не поступает системных обращений о нехватке топлива

Как отметили в министерстве, ситуация с наличием топлива у ритейлеров находится под контролем, в случае возникновения проблем предпримут все необходимые меры. В ведомстве подчеркнули, что системных обращений на отсутствие достаточного количества топлива, необходимого для осуществления поставок продукции в магазины, не фиксируется. Напомним, президент России Владимир Путин поручил стабилизировать ситуацию на рынке и назвал дефицит топлива некритичным.

В Минпромторге прокомментировали ситуацию с наличием топлива у ритейлеров. Об этом 30 июня сообщило РИА Новости.

Как отметили в министерстве, ситуация с наличием топлива у ритейлеров находится под контролем, в случае возникновения проблем предпримут все необходимые меры.

В ведомстве подчеркнули, что системных обращений на отсутствие достаточного количества топлива, необходимого для осуществления поставок продукции в магазины, не фиксируется.

Напомним, президент России Владимир Путин поручил стабилизировать ситуацию на рынке. Он назвал дефицит топлива некритичным.

Рязанцы жаловались на отсутствие бензина на заправках. В региональном минэкономразвития сообщали, что в настоящее время фиксируют значительное увеличение среднесуточного спроса. По данным мониторинга, на отдельных АЗС временно могут действовать локальные ограничения на продажу бензина.

Говорилось, что ведущие топливные компании работают в усиленном режиме, чтобы максимально оперативно обеспечить поставки и удовлетворить потребности населения.