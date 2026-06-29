Власти Рязани рассказали о мерах по стабилизации ситуации на топливном рынке

Местная жительница написала, что на трассе Рыбное — Рязань бензина не было ни на одной заправке. Она задала вопрос, когда топливо появится на всех АЗС. «Понимаем ваше беспокойство. В настоящее время фиксируем значительное увеличение среднесуточного спроса на бензин. По данным мониторинга, на отдельных АЗС временно могут действовать локальные ограничения на его продажу», — говорится в сообщении регионального минэкономразвития. В министерстве добавили, что ведущие топливные компании работают в усиленном режиме, чтобы максимально оперативно обеспечить поставки и удовлетворить потребности населения.

Власти Рязани рассказали о мерах по стабилизации ситуации на топливном рынке. Пост об этом 29 июня опубликован в соцсетях.

Местная жительница написала, что на трассе Рыбное — Рязань бензина не было ни на одной заправке. Она задала вопрос, когда топливо появится на всех АЗС.

В региональном минэкономразвития ответили на обращение.

«Понимаем ваше беспокойство. В настоящее время фиксируем значительное увеличение среднесуточного спроса на бензин. По данным мониторинга, на отдельных АЗС временно могут действовать локальные ограничения на его продажу», — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что ведущие топливные компании работают в усиленном режиме, чтобы максимально оперативно обеспечить поставки и удовлетворить потребности населения.

«Ситуацию держим на постоянном контроле, принимаем возможные меры для ее стабилизации», — заключили в ведомстве.

Ранее власти Рязани назвали причину очередей около АЗС. Говорилось, что «это происходит из-за создания искусственного ажиотажа и покупок топлива жителями впрок».

Напомним, президент России Владимир Путин поручил стабилизировать ситуацию на рынке и назвал дефицит топлива некритичным.