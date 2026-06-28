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Путин поручил стабилизировать ситуацию на топливном рынке
Президент России Владимир Путин провел совещание по обеспечению внутреннего рынка топливом и поручил принять системные меры для его стабилизации. Глава государства отметил, что мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов работают на максимуме, а в июле производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели. На внутренний рынок также поступили ранее накопленные объемы топлива. По словам президента, запасы бензина в России составляют 1,7 млн тонн и остаются примерно на уровне прошлого года. При этом страна уже начала использовать топливные резервы.

Президент России Владимир Путин провел совещание по обеспечению внутреннего рынка топливом и поручил принять системные меры для его стабилизации.

Глава государства отметил, что мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов работают на максимуме, а в июле производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели. На внутренний рынок также поступили ранее накопленные объемы топлива.

По словам президента, запасы бензина в России составляют 1,7 млн тонн и остаются примерно на уровне прошлого года. При этом страна уже начала использовать топливные резервы.

«Проблемы с топливом для автомобилистов и бизнеса сохраняются. Есть очереди на заправках и сложно найти нужные марки бензина», — сказал президент РФ.

Он также поручил сделать все возможное для своевременных поставок топлива агропромышленному комплексу, подчеркнув, что от этого зависит будущий урожай.