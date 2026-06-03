Суд Рязани приступит к рассмотрению дела экс-зампреда облправительства Никитина

Во вторник, 2 июня, материалы дела передали судье. Артема Никитина обвиняют в легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества и в получении взяток в особо крупном размере. Дата судебного заседания пока не назначена. Экс-зампреда правительства Рязанской области задержали за получение взяток в особо крупном размере. По версии следствия, с 2021 по 2024 годы Артем Никитин получил 17 миллионов 346 тысяч 700 рублей. Ему грозит до 15 лет колонии. Во время судебных заседаний стало известно, что бывший зампред правительства написал явку с повинной.

Советский районный суд зарегистрировал поступившее уголовное дело экс-зампреда регионального правительства Артема Никитина. Соответствующая информация опубликована в картотеке дел.

Во вторник, 2 июня, материалы дела передали судье. Артема Никитина обвиняют в легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества и в получении взяток в особо крупном размере.

Дата судебного заседания пока не назначена.

Напомним, Артем Никитин 26 февраля 2025 года покинул по собственному желанию должность, которую занимал более трех лет.

Экс-зампреда правительства Рязанской области задержали за получение взяток в особо крупном размере. По версии следствия, с 2021 по 2024 годы Артем Никитин получил 17 миллионов 346 тысяч 700 рублей. Ему грозит до 15 лет колонии. Во время судебных заседаний стало известно, что бывший зампред правительства написал явку с повинной.

Подробнее о задержании бывшего зампреда правительства Рязанской области можно прочитать в сюжете РЗН. инфо.