Артем Никитин назначен заместителем председателя правительства Рязанской области

Он будет курировать вопросы экономики и финансов Рязанской области.

26-летний Артем Никитин назначен заместителем председателя правительства Рязанской области. Информацию опубликовали на сайте регионального правительства.

Никитин был директором автономной некоммерческой организации «Агентство развития производственных систем и компетенций». Сообщается, что он будет курировать вопросы экономики и финансов Рязанской области.

Светлану Горячкину, которая была зампредом правительства, освободили от должности постановлением губернатора в связи с переходом на другую работу.

Ранее сообщалось, что Никитин написал заявление о досрочном снятии полномочий депутата облдумы.

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