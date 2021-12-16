Артем Никитин назначен заместителем председателя правительства Рязанской области
Он будет курировать вопросы экономики и финансов Рязанской области.
26-летний Артем Никитин назначен заместителем председателя правительства Рязанской области. Информацию опубликовали на
Никитин был директором автономной некоммерческой организации «Агентство развития производственных систем и компетенций». Сообщается, что он будет курировать вопросы экономики и финансов Рязанской области.
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