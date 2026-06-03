Рязанский минздрав озвучил, какую зарплату получали главные врачи в 2025 году

Согласно опубликованным данным, бывший руководитель Областного онкодиспансера Алексей Григорьев имел наибольшую зарплату и получал 295 тыс. рублей в месяц. Он покинул должность в апреле 2025 года. Следующую строчку занял экс-главврач Областной клинической больницы Олег Шалаев. Он ежемесячно получал в среднем по 273 тыс. рублей. В январе 2026 года Шалаева задержали. Следственный комитет обнаружил более десяти эпизодов получения взяток от сотрудников ОКБ в крупном и особо крупном размерах.

Министерство здравоохранения Рязанской области опубликовало информацию о среднемесячной зарплате руководителей медицинских учреждений в 2025 году. Данные представлены на официальном сайте ведомства.

Согласно опубликованным данным, бывший руководитель Областного онкодиспансера Алексей Григорьев имел наибольшую зарплату и получал 295 тыс. рублей в месяц. Он покинул должность в апреле 2025 года.

Следующую строчку занял экс-главврач Областной клинической больницы Олег Шалаев. Он ежемесячно получал в среднем по 273 тыс. рублей. В январе 2026 года Шалаева задержали. Следственный комитет обнаружил более десяти эпизодов получения взяток от сотрудников ОКБ в крупном и особо крупном размерах.

Далее располагается руководитель Областного клинического кожно-венерологического диспансера Елена Большакова. Она получала в среднем 262 тыс. рублей. Зарплата главного врача ОКБ имени Семашко Людмилы Сорокиной составляла 245 тыс. рублей.

Экс-главврач Областной детской клинической больницы имени Дмитриевой Инна Лебедева имела среднемесячный заработок в размере 238 тыс. рублей. Глава Областного кардиодиспансера Александр Данилов с января по апрель в среднем получал по 234 тыс. рублей. Следующий главврач учреждения Анастасия Филимонова — по 227 тыс. рублей.

Зарплата главного врача детской стоматологической поликлиники № 1 Ольги Суворовцевой составляла 236 тыс. рублей. Главврач Областного наркодиспансера Наталья Емец получала 236 тыс. рублей. Руководитель городской клинической больницы № 11 Роман Васин имел зарплату в размере 233 тыс. рублей.

Главный врач Областного противотуберкулезного диспансера Марина Муравьева получала 202 тыс. рублей, исполняющий обязанности главврача Областного перинатального центра Максим Коваленко — 201 тыс. рублей.

Остальные руководители медицинских учреждений, подведомственных минздраву, получали в 2025 году менее 200 тыс. рублей.

Напомним, по данным за 2023 год, наибольшие зарплаты получали руководители онкодиспансера Алексей Григорьев (172 тыс. рублей), тубдиспансера Марина Муравьева (167 тыс. рублей), ОКБ имени Семашко Людмила Сорокина (164 тыс. Рублей).