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Названы зарплаты рязанских главврачей за 2023 годы
Рязанский минздрав опубликовал данные о среднемесячной зарплате руководителей больниц.

Рязанский минздрав опубликовал данные о среднемесячной зарплате руководителей больниц за 2023 год. Согласно документу, больше всего получает главврач кожвендиспансера Елена Большакова — 181 тысяча рублей.

В списке главврачей с наибольшими зарплатами — руководитель онкодиспансера Алексей Григорьев (171 939 рублей), тубдиспансера Марина Муравьева (167 272 рубля), ОКБ имени Семашко Людмила Сорокина (164 381 рубль).

Главврач наркодиспансера Наталья Емец зарабатывала за месяц 161 157 рублей, глава психбольницы Светлана Нагибина 152 557 рублей, недавно уволившийся руководитель ОКБ Андрей Карпунин 149 691 рубль.

Главврач кардиодиспансера Александр Данилов задекларировал сумму в 144 687 рублей, а ОДКБ — Инна Лебедева — 134 154 рубля.

Прежний главврач БСМП Виктор Филимонов указала в качестве средней зарплаты в 2023 году 136 801 рубль, а сменивший его Сергей Тарасенко — 133 074 рубля.

Полный список средних зарплат главврачей рязанских медучреждений можно посмотреть здесь.