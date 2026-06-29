В Рязанской области объявили отбой беспилотной опасности

Об этом сообщает РСЧС. Отбой беспилотной опасности на территории Рязанской области объявили в 21:19 29 июня. Она действовала в регионе с 07:57 29 июня. В Минобороны сообщили, что за это время над регионом сбили БПЛА.