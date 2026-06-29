Над Рязанской областью сбили БПЛА

БПЛА самолетного типа над Рязанской областью силы ПВО перехватили в период с 7.00 до 14.00 29 июня. Число уничтоженных дронов не называется. Всего над Россией в указанный период сбили 96 украинских беспилотников. Атаки отражены над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Калужской областями, московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, а также над Черным и Азовским морями. Напомним, в Рязанской области угроза атаки БПЛА действует с 07:57 29 июня.