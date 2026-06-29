В Рязанской области уже 11 часов действует режим беспилотной опасности

Предупреждение РСЧС было объявлено в 07:57. После этого жителей несколько раз уведомляли о сохранении угрозы — сообщения поступали в 10:23, 13:36, 16:41 и 18:44. Жителям рекомендуют избегать открытых участков местности, не подходить к окнам и при возникновении экстренных ситуаций звонить по номеру 112. За это время над регионом сбили БПЛА. Губернатор Павел Малков уточнил наличие пострадавших и повреждений.

В Рязанской области уже 11 часов действует режим беспилотной опасности.

Предупреждение РСЧС было объявлено в 07:57. После этого жителей несколько раз уведомляли о сохранении угрозы — сообщения поступали в 10:23, 13:36, 16:41 и 18:44.

Жителям рекомендуют избегать открытых участков местности, не подходить к окнам и при возникновении экстренных ситуаций звонить по номеру 112.

За это время над регионом сбили БПЛА. Губернатор Павел Малков уточнил наличие пострадавших и повреждений.