Малков прокомментировал дневную атаку на Рязанскую область
По словам Малкова, днем над территорией региона сбит один БПЛА. Уточняется, что пострадавших и повреждений нет. Ранее в Минобороны сообщали о работе ПВО.
Губернатор Павел Малков прокомментировал дневную атаку на Рязанскую область. Пост об этом опубликован в соцсетях главы региона.
По словам Малкова, днем 29 июня над территорией региона сбит один БПЛА.
Уточняется, что пострадавших и повреждений нет.
Ранее в Минобороны сообщали о работе ПВО.