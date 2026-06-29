Облсуд в Рязани пересмотрел приговор экс-главе Рыбного и его заместителю

Областной суд пересмотрел решение Октябрьского районного суда. Теперь Полукаров проведет 8 лет в исправительной колонии строгого режима и заплатит штраф в размере 3,5 миллионов рублей. Симаков осужден на 9 лет строгого режима со штрафом в 4 миллиона рублей. Обоим бывшим чиновникам также запрещено занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления в течение 6 лет.

Рязанский областной суд пересмотрел приговор бывшему главе администрации Рыбного Алексею Полукарову и его экс-заместителю Сергею Симакову. Дело поступило на повторное рассмотрение из Второго кассационного суда общей юрисдикции, который отменил предыдущие судебные акты, сообщили РЗН. Инфо в пресс-службе Облсуда.

Областной суд пересмотрел решение Октябрьского районного суда. Теперь Полукаров проведет 8 лет в исправительной колонии строгого режима и заплатит штраф в размере 3,5 миллионов рублей. Симаков осужден на 9 лет строгого режима со штрафом в 4 миллиона рублей.

Обоим бывшим чиновникам также запрещено занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления в течение 6 лет.

Напомним, в октябре 2024 года Октябрьский районный суд признал Полукарова виновным в приготовлении к даче и получению взяток в особо крупных размерах. Его заместителя признали виновным в вымогательстве, получении взятки, приготовлении к даче взятки и посредничестве.

Тогда экс-мэру назначили штраф в размере 4 миллионов рублей с запретом на работу в госорганах на 5 лет, а его подчиненному — штраф в 6 миллионов рублей с шестилетним запретом на госслужбу. Позже Рязанский областной суд усилил наказание, увеличив штрафы до 7 и 9 миллионов рублей соответственно.

Тогда следствие установило, что весной 2021 года чиновники задумали построить в Рыбном торговые павильоны и сдавать их в аренду предпринимателям. Для реализации плана они планировали снести существующие нестационарные объекты и заручиться поддержкой высокопоставленного лица.

Финансировать стройку должны были за счет местного бизнесмена, которому предложили взять участок в аренду с правом выкупа за 3 миллиона рублей, однако он от сделки отказался. Кроме того, на Симакова лег эпизод с получением более 100 тысяч рублей от знакомого под угрозой расторжения договоров на оказание услуг муниципальному предприятию. Оба фигуранта свою вину не признали.

Прокуратура Рязанской области сочла приговоры чрезмерно мягкими и добилась их отмены, указав на повышенную общественную опасность преступлений и необходимость реальных сроков лишения свободы. Кассационный суд согласился с доводами надзорного ведомства, отметив, что предыдущие инстанции не проанализировали фактические обстоятельства, систематичность получения денег Симаковым и попытки чиновников вовлечь в коррупционные схемы других лиц.